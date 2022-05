EDN’56 eindelijk officieel kampioen na ruime winst bij directe concurrent Netersel

Vijfde klasse CEr zullen weinig mensen in Haghorst zijn geweest die nog dachten dat EDN’56 geen kampioen meer zou worden. De voorsprong was tot vandaag tien punten, dus een punt was genoeg voor de bezoekers. Toch liet de kersverse kampioen ook even zien de terechte kampioen te zijn. Nummer twee Netersel in het hol van de leeuw met 1-3 verslagen.

Netersel - EDN’56 1-3 (0-2) 26. Bram Donkers 0-1, 31. Rutger Wildvanck 0-2, 1-2, 50. Thijs van Oirschot 1-3.

Met twee grote bussen, twintig auto’s en een boel vuurwerk maakte de ploeg van trainer Frans Tekath de reis naar Netersel. ,,Alle mensen die EDN een goed hart toedragen, waren aanwezig’’, sprak de trainer. Bij winst tegen directe concurrent Netersel kon namelijk het kampioenschap al veilig worden gesteld. Voor de aanwezigen viel de beslissing vroeg in de tweede helft, maar voor dat moment scoorde Rutger Wildvanck, laatste man, zijn eerste doelpunt voor EDN’56. ,,Dat is gaaf’’, sprak Tekath. ,,Je staat met zo’n straatlengte voor in de competitie, het was wachten op het moment. Nu gaan we feestvieren en plezier maken. We gaan door tot de nekken kraken, zoals ze hier wel eens zeggen.’’

SVSOS - LSV 1-0 (1-0) 35. Jelle Schilder 1-0.

SVSOS-trainer Johan van de Pas vond het een slechte wedstrijd van beide kanten. ,,Waar LSV de overhand had in kansen, maar ja, die maakten ze ook niet af’’, vertelde Van de Pas. ,,De tweede helft had ook niet veel meer met voetbal te maken. Het was alsof beide kanten ruzie had met de bal. Uiteindelijk trekken we de wedstrijd over de streep, waar we eerder dit seizoen dit soort wedstrijden nog verloren.’’ Het slechte voetbal maakte de trainer even niet uit. ,,De drie punten zijn het belangrijkste.’’

Het was een duel op zijn kop voor LSV-trainer Rene van der Steen. ,,We hadden de eerste helft al ruim voor moeten staan’’, sprak de tevreden oefenmeester. ,,We stonden met een aantal oudere spelers, zij brachten meer beleving in de wedstrijd, maar op basis van de kansen hadden we moeten winnen.’’ Zijn ploeg had volgens Van der Steen in anderhalve minuut zeven corners achter elkaar door. ,,Maar we krijgen de bal er niet in, we hebben gewoon een Ronaldo nodig.’’

De leidsman van dienst kreeg complimenten van de trainer. ,,Hij liet de wedstrijd doorgaan, geen ongein, en zag het allemaal goed.’’

Nederwetten - Ollandia 2-5 (2-3) 1. 1-0, 4. Rob van der Heijde 1-1 (Strafschop), 8. Rob van der Heijde 1-2 (strafschop), 30. Stefan Erve 1-3, 2-3, 65. Remco Voets 2-4, 75. Stefan Erve 2-5. bijz: Rood voor speler Nederwetten

Ollandia-trainer Mayk van Driel zag een open wedstrijd tegen Nederwetten, maar na de rode kaart van de tegenstander trok zijn ploeg de overwinning naar zich toe. ,,Het ging gelijk op met veel kansen’’, vertelde Van Driel. ,,Wij hadden er nog wat meer kunnen maken, maar daar waren we misschien te ongeduldig in. Al met al een prima overwinning.’’

Komende zondag reist Ollandia af naar De Bocht’80. Voor de ploeg van Van Driel staat er nog nacompetitie op het spel , als een van de concurrenten punten morst. ,,Het enige wat wij kunnen doen, is blijven winnen’’, sprak de oefenmeester.