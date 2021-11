EDN’56 verliest opvallend van LSV

LSV - EDN’56 1-0 (0-0).

,,Zo’n wedstrijd als deze speel je honderd keer, maar die win je 99% van de tijd, alleen vandaag zat het er niet in’’, sprak EDN’56-trainer Frans Tekath. ,,We zijn 95 minuten lang de bovenliggende partij geweest, alleen in de laatste minuut werd LSV wakker en schoot het een zwabberbal in het net.’’

,,Voor de rest was het een handbalwedstrijd, met tien mensen voor het doel en dan alle ballen blind naar voren op de spits van de LSV’’, vertelde de EDN’56-oefenmeester. ,,Maar goed, zo’n zeperd hoort er ook wel eens bij, het kan uiteindelijk alleen maar motiverend werken voor het volgende duel.’’

Het volgend duel is nog onzeker voor veel clubs in het amateurvoetbal. ,,Ik verwacht niet dat het kabinet ineens wel ons gaat laten trainen en dan kunnen er ook geen wedstrijden worden gespeeld.’’ De eerste wedstrijd na de winterstop speelt EDN’56 tegen koploper Netersel, dat momenteel met een enkel punt boven de equipe uit Haghorst staat.

Ollandia - SVSOS 1-0 (0–0) 60. 1-0.

,,Het was een zure nederlaag, een puntje was terecht geweest’’, vond SVSOS-trainer Johan van de Pas. ,,Vooral gezien onze mogelijkheden speelden we goed vandaag en hebben we eigenlijk alleen maar verloren door een miscommunicatie op het veld. Maar het is niet anders, aan de jongens valt niets te verwijten. Zij hebben keihard gewerkt.’’

,,Het was uiteindelijk een terechte overwinning’’, zei Ollandia-trainer Mayk van Driel. ,,In de beginfase konden we de tegenpartij goed vastzetten, in de eerste twintig minuten hadden we iets van acht corners. Het was een goede overwinning, SVSOS heeft nauwelijks een kans gecreëerd, maar we hadden er zelf ook meer moeten maken.’’

Nederwetten - Irene 2-5 (0-2) 1. Levi van Rooij 0-1, 32. Rob Groenendaal 0-2, 47. Ferry van Zon 0-3, 50. Thijn van Vrede 0-4, 60. Aron van Vrede 0-5, 1-5, 2-5.

,,Het was een goede wedstrijd, maar we hadden er eigenlijk meer uit moeten halen’’, vertelde Irene-trainer Michael van de Wal. ,,Vooral na de 5-0 hadden we de wedstrijd moeten uitspelen en op slot moeten gooien, nu gingen de jongens een beetje spelen, waarna de twee tegentreffers volgden. Maar dat hoort ook nog wel bij ons jonge team.’’

,,Waar we vorige week zeven spelers miste, missen we er nu zelfs acht’’, sprak de Irene-trainer. ,,De spoeling wordt op deze manier wel erg dun.’’