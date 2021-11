EDN’56 wint dankzij Thijs van Oirschot

Ollandia - EDN’56 0-1 (0-0) 73. Thijs van Oirschot.

,,Het was een wedstrijd met twee gezichten’’, vertelde EDN’56-trainer Frans Tekath. ,,De eerste helft was voor Ollandia, maar na rust heb ik wat dingen omgezet en kwamen wij gelijk scherper uit de kleedkamer. We hadden toch de rust nodig om wakker te worden.’’

De EDN’56-oefenmeester is blij met de drie punten tegen de nummer vier van de competitie Ollandia. ,,Deze waren heel belangrijk voor ons, aangezien we zelf op de tweede plek staan.’’

,,We hebben genoeg kansen gehad, vooral in de eerste helft, maar we hebben ze alleen niet afgemaakt’’, sprak Ollandia-trainer Mayk van Driel. ,,In de tweede helft kwamen we niet meer onder de druk van EDN uit. Op conditioneel vlak was de tegenpartij sterker en dat betaalde zich laat in de wedstrijd uit. Op basis van die twee helften was een gelijkspel misschien meer verdiend.’’

De Bocht’80 - SVSOS 3-0 (2-0) 1-0, 2-0, 3-0.

,,Ik heb vandaag met het schaamrood op de kaken langs de lijn gestaan’’, sprak SVSOS-trainer Johan van de Pas. ,,Zo slecht was het. Ik ben normaal redelijk positief ingesteld, maar ik heb niets positiefs gezien op het veld. Buiten mijn keeper, die op de pijnstillers in het doel stond, komt niemand ook maar in de buurt van een voldoende.’’

DOSKO’32 - Irene 4-1 (0-2) 1-0, 2-0, 3-0, 60. Arthur Piasecki 3-1, 4-1.

,,De twee goals in de eerste helft krijgen we door persoonlijke fouten, met name in de omschakeling, tegen’’, sprak Irene-trainer Michael van de Wal. ,,Daarentegen hebben wij ook genoeg van onze eigen kansen om zeep geholpen. We moeten het maar snel vergeten en door, maar dit gebeurt ons ook te vaak.’’