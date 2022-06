Een amateurvoetbalseizoen vol krankzinnige ontknopingen, ‘rebelse’ tachtigers en monsterscores

Derde klasse GSBW promoveert niet na bizar slot, BVV scoort vlak voor tijd en mag in de derde klasse blijven

We zagen dit jaar al een spektakelstuk in de strijd om promotie bij ADO Den Haag - Excelsior en dat was bij de wedstrijd tussen GSBW en Terheijden vandaag ook het geval. In de laatste minuut kwam GSBW op 3-3 en zouden ze gaan verlengen. Een minuut later kreeg Terheijden echter een penalty en benutte die.

