Een kijkje achter de schermen bij het kampioensduel van Nooit Gedacht

vijfde klasse d Jan van Arckel plaatst zich voor nacompeti­tie door goal in extra tijd

22:29 Het was een idioot spannend duel tussen MOSA'14 en Jan van Arckel. Tot diep in de extra tijd had MOSA'14 zicht op de nacompetitie, maar door een laat doelpunt van de uitploeg gingen zij door naar het toetje van de competitie.