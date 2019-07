Een passend slotakkoord voor Brakel: ‘Een mooier einde konden we ons niet indenken’

En dat terwijl het de eerste wedstrijd niet helemaal lekker liep. ,,Die verloren we ja”, stelt Gouda Quint lachend. ,,Gelukkig wonnen we er vervolgens tien op rij. Toen konden we de winterstop in terwijl we tien punten los stonden en een periode op zak hadden. Mensen begonnen toen al voorzichtig over het kampioenschap te dromen.” Dat kampioenschap mocht echter geen waarheid worden. Te veel punten werden er na de winterstop weggegeven. ,,We hadden bij het uitkomen van de winterstop een soort van winterdipje denk ik”, herinnert Gouda Quint zich. ,,We speelden een aantal keer gelijk en verloren van onder anderen Zuilichem. Uitgerekend zij.”