Een prins in de ploeg: Boekel Sport verplaatst duel vanwege carnaval

Met video Eerst roemloos onderaan, nu wint Dongen zelfs van de koploper

Ontlading, gejuich en dolblije wisselspelers die het veld bestormen. Dongen zorgde dit weekend voor een gigantische verrassing. De - toen nog - hekkensluiter stuntte door te winnen van koploper ADO’20. The Day After is de grijns nog altijd groot in het dorp.

30 januari