Eenrichtingsverkeer bij ruime overwinning van VOW

VIDEO Vier keer rood voor Heeswijk binnen één minuut: spelers volgens coach gefrus­treerd door scheids­rech­ter

27 september De grensrechter kan er niks van, de scheids is partijtijdig, het bier is lauw en de netten hangen scheef. Nu het amateurvoetbal weer op volle toeren draait kunnen we concluderen dat er in al die maanden niks veranderd is. Ook de opstootjes waarbij de emoties hoog oplopen zijn weer terug. Bij Emplina - Heeswijk sloeg de vlam weer ouderwets in de pan.