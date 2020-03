Eerst was er Koenen en toen heel lang niets

Zondag 4C RWB-grensrech­ter krijgt rood, linksback neemt vlag over bij 1-4 overwin­ning

1 maart Na een halfuur kon de assistent-scheidsrechter, geleverd door RWB, inrukken. ,,Hij ging over uitballen in discussie met de scheidsrechter”, legt trainer Larry van Ommen uit. ,,Die was daar helemaal niet van gediend.