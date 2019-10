Eerste elftal The White Boys laat zich niet gek maken door onrust binnen de club: 0-5 winst op SVG

Zondag 5BHet is de afgelopen week onrustig bij The White Boys. Geldschieter en voorzitter Sebastiaan Sluijmers werd buiten gezet en de toekomst van de club is onzeker. Ondanks alle tumult wist het eerste elftal van de club wel te winnen van SVG.

SVG – The White Boys 0-5 (0-1) 37. Harrie Hesselberth 0-1, 68. Harrie Hesselberth 0-2, 72. Maba Jarbou 0-3, 74. Timo Schollaardt 0-4, 79. Maba Jarbou 0-5.

Het was eenrichtingsverkeer in Tilburg, mocht SVG nog blij zijn dat het bij een handvol treffers bleef. Afgelopen week was het buitengewoon onrustig bij The White Boys. ,,Maar er is nooit een discussie geweest dat we niet zouden voetballen”, zegt leider Marc Kemmeren. ,,Sterker nog: Maba Jarbou is een dag eerder teruggekomen van een korte vakantie. Een statement: ik geloof in The White Boys.” Jarbou scoorde twee keer.

,,Kort voor tijd werd er door de tegenpartij de 0-1 binnengeschoten’’, sprak SVG-voorzitter Peter Balmakers. ,,Daardoor lijkt de uitslag een beetje geflatteerd.’’

,,De jongens zijn momenteel een van onze feestjes in de kantine aan het vieren, compleet met zanger’’, sprak Balmakers, die zich momenteel in Duitsland bevindt. ,,Ook hebben ze na de wedstrijd Wit-Rusland – Nederland gekeken.’’

TVC/Breda – FC Drunen 3-2 (2-1) 14. Eren Mert 0-1, 25. 1-1, 36. 2-1, 48. Eren Mert 2-2, 50. 3-2. Rood: speler FC Drunen.

Bij de spelers van FC Drunen kwam in de rust stoom uit de oren. Reden: de scheidsrechter had in hun ogen een prachtig doelpunt volledig onterecht afgekeurd. ,,Een fout maken, dat kan”, zegt trainer Ali Albayrak. ,,Dit rekende ik hem niet aan, wel dat we na rust maar acht gele kaarten kregen. Wij waren kennelijk de zondebok.” Zijn conclusie: ,,Gauw vergeten, volgende week zondag is er een nieuwe kans.

Gloria – Achtmaal 2-1 (1-1) 17. Daan Rossi, 60. Roy Bernaerts.

,, De eerste helft verliep lekker vlot maar in de tweede helft kwam er meer druk op de staan, in de laatste tien minuten is het dan nog billen knijpen maar uiteindelijk gaan we met de drie punten naar huis’', jubelde Gloria-trainer John Janssens. ,,Wij hebben nu uit drie wedstrijden negen punten behaald en we moeten nog een inhaalwedstrijd spelen.’’

,,Daan Rossi zit lekker in zijn vel, ik heb hem voor dit seizoen uit het tweede gehaald, maar ondertussen scoorde hij in de afgelopen drie wedstrijden vijf keer’’, sprak Janssens

OVV’67- DVVC 0-2 (0-1) 30. Erman Pourmanaf, 90. Jason Kukleweski.

,,Het was natuurlijk een derby waar je als ploeg al een tijdje naar toeleeft’’, sprak DVVC-trainer Suat Tasci. ,,Ook spelen er vijf oud-spelers van ons nu bij OVV, dat is natuurlijk een extra prikkel om het goed te doen.’’