Eerste overwinning in typische Nooit Gedacht-wedstrijd

Zondag 3dNooit Gedacht moest er even geduldig voor zijn, maar de eerste overwinning van het seizoen is binnen.

Nooit Gedacht – Ysselsteyn 3-1 (2-1) 24. Frank van Herpen 1-0, 37. Jari van Erp 2-0, 45. 2-1 (pen.), 60. Tijn Vos 3-1.

,,De eerste overwinning is binnen. Na zo’n voorbereiding en goede uitwedstrijd bij Boekel Sport is het lekker de drie punten te makken. We speelden een echte typische Nooit Gedacht-wedstrijd. Veel balbezit maar de kansen niet afmaken. Een bal op de paal, lat en twee keer voorlangs. We trainen ook hard op het afronden. Gelukkig belonen de jongens zichzelf vandaag wel. En als je complimenten van de tegenstander krijgt doe je het goed in mijn ogen”, vindt Nooit Gedacht-trainer Henry van der Linden.

Toch gaf de oefenmeester nog wel een leerpuntje bij zijn ploeg. ,,Vlak voor rust incasseren wij een onnodige tegentreffer. Vanaf de bank riepen wij dat de jongens de bal in de ploeg te houden. Dat lukte niet waardoor een van de spelers van Ysselsteyn slim tussen onze verdedigers kruipt en valt. Op slag voor rust krijgen we dus een strafschop tegen. Daar moeten we nog volwassener in worden.”

EGS’20 – Margriet 2-4 (2-3) 4. Joey Schuurmans 0-1, 7. Roy Govers 0-2, 18. 0-3. Joey Schuurmans (pen.). 25. 1-3, 40. 2-3, 53. Jeffrey van Vlijmen 2-4, Bijz.: Joey Schuurmans (Margriet) mist penalty in de 32ste minuut.

,,We begonnen heel goed aan de wedstrijd. Binnen achttien minuten stonden we met 3-0 voor. Toch kregen we nog genoeg kansen om het verder uit te bouwen. Dan krijgen zij een vrije trap die vanaf de zijkant ingebracht wordt dus 1-3. Vervolgens mist Joey Schuurmans een strafschop nadat hij er al eentje gemaakt had uit een penalty. Voor de rust valt dan nog de 2-3 opnieuw uit een standaard situatie. Daar gaan we nog aan werken. In de tweede helft komen we iets wat ongelukkig op 2-4 en zijn we niet meer in gevaar gekomen”, zag Margriet-coach Maarten van Vugt.

Door de overwinning staat Margriet eerste op de ranglijst zonder verliespunten. Enige minpuntje was het slechte nieuws voor verdediger Mounir al Mansouri. Vorige week in de wedstrijd tegen Germania viel hij uit met een blessure. Nader onderzoek leerde dat de banden van de sleutelbeen bij Al Mansouri afgescheurd zijn.

FC Schadewijk – Hapse Boys 4-1 (1-0) 30. Benji Duah 1-0, 46. 1-1, 60. Quincy Broers 2-1, 62. Jordy Hoeks 3-1, 81. Quincy Broers 4-1.

,,Wederom een overwinning. Gezien de stand waren wij wel een beetje verplicht de wedstrijd te winnen. Toch gaven we de jongens mee dat dit ook wedstrijden zijn waar gemakkelijk punten verspeeld kunnen worden. Het eerste halfuur was er vrij weinig aan de hand en maakt Benji Duah vanuit de rebound de 1-0. Daarna kruipt Hapse Boys meer uit zijn stulp. We waren dan ook blij dat de scheidsrechter voor de rust floot. Ik zat in de tweede helft net een paar seconden op mijn stoel toen hun goede lange spits de 1-1 maakte. Gelukkig lukt het ons dan om toch de voorsprong te pakken en bouwen het uit tot 4-1”, zegt assistent-trainer Dicky van den Akker van FC Schadewijk.

