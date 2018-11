Ein-de-lijk wint Olympia’60 weer eens: ‘Leek alsof we kampioen waren geworden’

De laatste zege van Olympia’60 dateerde van 9 december 2017, toen de ploeg in eigen huis te sterk was voor NEO’25. Sindsdien lukte het liefst 23 competitiewedstrijden achtereen niet om te zegevieren. Dit weekend was het eindelijk weer eens raak. Eenvoudig ging het allerminst, maar doelpunten van Bryan Weistra en Kjeld Huveneers (2x) volstonden voor een driepunter tegen het Roosendaalse DVO’60. ,,Na afloop hebben we wel even een feestje gebouwd in de kleedkamer en kantine”, zegt doelpuntenmaker Weistra. ,,We zijn allemaal even losgegaan met een pilske erbij. Het leek wel alsof we kampioen waren geworden, haha.”