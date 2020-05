Eindelijk is het verlossende woord eruit bij ongeslagen RWB: ‘Promotie een feit, wat fijn’

RWB is gepromoveerd naar de derde klasse. Wat bijna niet anders kon, bleek dus ook het geval. De Waalwijkse vierdeklasser verloor geen wedstrijd dit seizoen, maar promotie of een kampioenschap kon in principe niet omdat de KNVB alle competities bevroor. Nu zijn de Tricolores alsnog gepromoveerd.

De hele dag checkte RWB-trainer Larry van Ommeren zijn telefoon en mail, maar tot kwart over vijf bleef het bevestigende mailtje of telefoontje van de Nederlandse voetbalbond uit. ,,Ik belde onze voorzitter dus maar op. ‘Hoe zit het nou?’ Hij kwam net thuis, checkte zijn mail en stuurde me het door. Het is zo mooi. We hebben zo lang gewacht op de bevestiging, maar nu is het dus zeker. We zijn gepromoveerd, wat fijn”, jubelt Van Ommeren.

Geen looptraining

,,Het kon haast niet anders. Het is een enorm fijn gevoel. Vanavond zal er wel een klein feestje zijn op de club. Ik wilde ze eigenlijk een looptraining laten doen, maar die plannen zal ik even wijzigen”, zegt hij lachend. ,,De groepsapp barstte los toen ik het berichtje met ze mededeelde. ‘Vanavond alleen maar feesten!’ Het is mooi en terecht. We hebben niet verloren dit seizoen."

Veertien keer werd de zegekar gestart, driemaal speelde de driekleurige gelijk. Promotie is een logisch gevolg. ,,Het is nu alleen nog wachten op welke derdeklasser we worden ingedeeld. Dat kan de Tilburgse of Bossche derde klasse worden”, weet Van Ommeren. Voor nu even niet belangrijk, de promotie zal eerst goed worden gevierd - al gebeurt dat allemaal wel binnen de 1,5 meter afstand.

Verzoek