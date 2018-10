Eindelijk staat Tuerlings onder de lat bij SVSSS: 'Ik wil me bewijzen'

Als de competitie begint en je hebt bij je nieuwe club in de voorbereiding indruk gemaakt, dan wil je graag laten zien wat je waard bent als het om de punten gaat. Dat was Bart Tuerlings (23), die na drie seizoenen tweedeklasser WSC verruilde voor derdeklasser SVSSS, niet gegeven. De Tilburger had nog te veel last van een aparte blessure. Tijdens een training gingen zijn tanden door zijn tong. ,,Niet zo'n beetje ook, die lag bijna in tweeën. Niemand maakt zoiets mee, mij overkomt het dus wel. Zo heb ik bij WSC ook lange tijd niet gespeeld door blessures."