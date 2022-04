Eindelijk valt het op zijn plek voor SVSOS, koploper EDN’56 struikelt

Terlo - Ollandia 0-1 (0-1). 45+2. Remco Voets 0-1.

,,Het bleef lang spannend, maar ik had niet het idee dat mijn ploeg het nog weg ging geven. We waren beter en zijn eigenlijk niet in de problemen gekomen. In de slotfase krijgen ze nog twee corners en elke ploeg kan een doelpunt maken uit een corner, maar we hadden al een penalty en een aantal kansen gemist in de tweede helft. Ze waren eigenlijk niet goed genoeg om echt kansen te creëren en uiteindelijk keen simpele en terechte voerwinning”, vond Ollandia-trainer Mayk van Driel.

EDN’56 - DEES 0-1 (0-1).

EDN’56 won de vorige wedstrijd van DEES gemakkelijk, maar dat was voor de bezoekers de laatste nederlaag die ze leden. Een lastige thuiswedstrijd dus voor de koploper. ,,In de eerste helft creëerden we veel kansen en speelden we goed, maar waren zij gevaarlijk in de omschakeling. Dat leverde dan ook het enige doelpunt van de wedstrijd op. In de tweede helft stonden zij wat beter en dwongen we minder kansen af. In de slotfase gingen we drukken en raken we voor de tweede keer de lat, maar meer zat er niet in”, vertelde EDN’56-leider Harm de Bresser.

SVSOS – Casteren 3-1 (2-0). 29. Ruud van Dijk 1-0, 35. Sjors Vromans 2-0, 75. Jesper Priems 3-0, 85. 3-1.

Het waren frustrerende weken voor SVSOS. Vaak werden er veel kansen gecreëerd, maar weinig doelpunten gemaakt en ook weinig punten. ,,Vaak ontbrak er scherpte en focus en die heb ik vandaag gelukkig wel gezien. Het was een beetje een tegenovergesteld beeld, want we creëerde niet super veel kansen, maar maakte wel de doelpunten vandaag. Echt een verdiende overwinning die eigenlijk nooit in gevaar kwam”, zag SVSOS-trainer Johan van de Pas.

Irene - De Bocht’80 2-2 (2-1). 20. Rob Groenedaal 1-1, 33. Gijs Voets 2-1.

,,Er had alleen maar minder in gezeten voor ons vandaag. De Bocht verdiende het om te winnen, want dit was onze zwakste wedstrijd ban het seizoen. Ik heb eigenlijk alles gezien behalve voetbal, want het was zo rommelig. In de slotfase kregen we zelfs nog twee grote kansen op 3-2, maar dat was erg geflatteerd geweest”, vertelde Irene-trainer Michael van Wal.