Elftalleider Luijten moet vaker meteen vertrekken, dan wint HMVV

HMVV - Steensel 2-0 (0-0). 1-0 Theun van den Borne. 2-0 Theun van den Borne.

Het feestje in Hooge Mierde kent een grote afwezige. ,,Elke keer als ik na de wedstrijd weg moet, winnen we”, vertelt elftalleider Johan Luijten al lachend vanuit de trein naar Amsterdam, waar hij Ajax - AZ bezoekt. ,,Na de zeges op De Weebosch en Riethoven moest ik ook al weg. Misschien moet ik volgende week maar weer ergens naar toe.” Luijten had vooraf al vertrouwen in een stunt tegen Steensel. ,,Ik zag het in de warming-up. We speelden goed en hadden zelfs een paar keer meer mogen scoren, al was het nog heel spannend met een doelpunt in de 78ste minuut en eentje vlak voor tijd. Verder was het erg sportief, complimenten ook aan de scheidsrechter. Steensel kreeg enkele kansen, maar Eric Voets stond goed te keepen. Ook onze wissels hebben het top gedaan. Dit is mooi na de late nederlaag van vorige week in Vessem, want toen zat het enorm tegen.”

SDO ‘39 - De Raven 5-0 (1-0). 1-0 Frans Berger. 2-0 Michel Jansen. 3-0 Michel Jansen. 4-0 (e.d.) 5-0 Mike Gevers.

De ruime zege van de thuisploeg was een goede afspiegeling van de verhoudingen. ,,Als je naar het spelbeeld kijkt, dan waren we negentig minuten de bovenliggende partij. Voor rust hadden we al goede kansen en had het 2-0 of 3-0 moeten staan”, vindt routinier Martijn Hellegers. “In de tweede helft hebben we het goed voortgezet en uitgebreid naar 5-0. Een mooie en geen geflatteerde uitslag, maar het had meer kunnen zijn. We zijn tevreden, want het heeft even stilgelegen door het slechte weer en carnaval, en het was de vraag hoe het team zou staan.”