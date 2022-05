Elke speler uit de selectie van EDN'56 maakt doelpunt in dit kampioensseizoen

Vijfde klasse CEDN'56 is al even kampioen en kon dus aan andere dingen denken. De ploeg van Frans Tekath wilde iedere speler uit de selectie een doelpunt laten maken. Jorg van de Wiel was de laatste die nog moest scoren en dat lukte in de wedstrijd tegen Nederwetten. Hij schoot vlak na rust een vrije trap binnen en zo was de lijst met doelpuntenmakers compleet.

Nederwetten - EDN’56 0-2 (0-1) 38. Robin Reijrink 0-1, 50. Jorg van de Wiel 0-2.

Een primeur voor de ploeg van Frans Tekath. Iedere speler in zijn selectie van het eerste heeft dit seizoen minstens een keer gescoord. In een wedstrijd die volgens de trainer niet om over naar huis te schrijven was, schoot Jorg van de Wiel een dwarrelende vrije trap binnen. ,,Het was een matige pot, maar we hebben de overwinning gepakt. Nu gaan we wachten op de potindeling voor komend seizoen.’’

DOSKO’32 - SVSOS 3-1 (0-2) 1-0, 2-0, 45. Jesper Priems 2-1, 3-1,

Met nog twee wedstrijden te gaan koos SVSOS-trainer Johan van de Pas voor een ander systeem, namelijk een 3-5-2. Aan het nieuwe systeem lag de verliespartij niet. ,,Ik heb genoeg aanknopingspunten gezien met het oog op volgend seizoen’’, vertelde Van de Pas. ,,Dat was het belangrijkste vandaag, we hadden niets meer te winnen of te verliezen.’’

Ollandia – DEES 2-3 (1-2) 0-1, 0-2, 44. Rob van der Heijden 1-2, 78. Arno van Oss 2-2, 2-3

Ollandia speelde een matige eerste helft, vond trainer Mayk van Driel. ,,Maar de tweede helft was beter. De winnende wilde er alleen niet in voor ons, maar dat is ons dit seizoen wel vaker overkomen’’, zei Van Driel. ,,Het is een seizoen van net niet.’’

Irene – Terlo 4-1 (1-0) 30. Arthur Piasecki 1-0, 1-1, 55. Jorik de Vos 2-1, 70. Owen van Lith 3-1, 80. Rob Groenendaal 4-1.

Irene was heer en meester tegen Terlo, daarnaast behaalde de ploeg uit Gemonde de nacompetitie. ,,Dat hebben we goed gevierd’’, sprak Irene-trainer Michael van de Wal. ,,We misten veel kansen in de eerste helft, dan hou je je hart toch vast, want je weet niet hoe ze het in de tweede helft gaan omzetten.’’

LSV – Casteren 2-2 (1-1) 25. Rowy van de Besselaar 1-0, 1-1, 50. Jarne van der Heijden 2-1, 2-2

LSV behaalde een verdiend gelijkspel tegen Casteren. ,,We komen wel op voorsprong, maar meteen daarna vergeten we te voetballen en vallen we terug in ons oude concept’’, zei LSV-trainer Rene van der Putten. ,,Na het tweede doelpunt ebt bij ons de kracht weg, waarna Casteren uit een vrije trap de gelijkmaker kon scoren.’’