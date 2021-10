Elshout pakt weer drie punten tegen Wilhelmina

SC Elshout heeft, inclusief vorig seizoen, zijn laatste zes competitiewedstrijden gewonnen. ,,Bij Wilhelmina speelden we zeker niet onze beste wedstrijd”, zegt laatste man Roel Pelders. ,,De thuisclub had meer de bal, maar daar zetten wij strijdlust tegenover. Dat is onze kracht, daardoor zijn we een stugge ploeg. En organisatorisch staat het bij ons goed.”