Elshout verdedigt met man en macht, maar verliest in de laatste minuut van koploper Nulandia

SC Elshout - Nulandia 0-1 (0-0) 90+5. Van Schijndel 0-1.

SC Elshout: dat is frank en vrij voetballen. Maar tegen Nulandia werd dat principe overboord gegooid. “Het is de koploper, dus moet je realistisch zijn”, vindt trainer Gilbert de Fijter. ,,We hebben heel verdedigend gespeeld. Met als doel om Nulandia niet aan voetballen toe te laten komen.” Dat kun je willen, je moet het ook nog uitvoeren. ,,Dat hebben de jongens uitstekend gedaan. Er kwam geen muis doorheen.” Maar diep in de extra tijd ging het toch mis. ,,Afvallende bal, op de pantoffel genomen en door een woud van benen vloog die in de uiterste hoek. Dat is het geluk van de koploper. Niks aan te doen. Al met al: mijn complimenten aan de jongens.”

,,Elshout heeft er alles aan gedaan om het ons moeilijk te maken. Zeker door middel van tijdrekken. De acht minuten extra tijd waren daardoor ook meer dan terecht. Coen schoot de bal vanaf de zestien in de hoek, die ontlading bij de spelers en de fans was heerlijk om te zien,” beschreef Nulandia-trainer Marc van Delft.

Boxtel - Buren 0-2 (0-0) 48. 0-1, 55. 0-2.

,,We speelden tegen een heel ervaren ploeg. Wij speelde met jongens van achttien terwijl de meeste van hun in de dertig waren. We laten ons daardoor heel erg kennen en verliezen terecht,” aldus Boxtel-trainer Frank van Oers.

BZS - RKKSV 2-3 (0-1) 3. Van Zoggel 0-1, 65. Van Ravenstein 0-2, 59. 1-2, 64. 2-2, 69. Van Meurs 2-3.

,,Een enorm spannende pot. Echt iedereen zette zijn beste beentje voor waardoor we uiteindelijk wisten te winnen. Mooi dat Gunther de winnende maakte, het was zijn eerste voor de club,” aldus RKKSV-trainer Ramon van Rixtel.

Wilhelmina - Teisterbanders 3-0 (1-0) 39. Librizzi 1-0, 69. 2-0, 77. Librizzi 3-0, 80. rode kaart Teisterbanders (twee keer geel).

,,Na de herstart van de competitie lijken we eindelijk op een goed spoor te zitten. We winnen vandaag weer en geven niets weg. Hopelijk kunnen we deze serie voortzetten,” beschreef Wilhelmina-trainer Coen van Overbeek.

Maliskamp - Jan van Arckel 0-2 (0-1) 20. Van Velzen 0-1, 70. rode kaart Maliskamp, 98. 0-2.

,,Het leek wel of de scheids de verkeerde beslissing had gemaakt door de rode kaart te geven. Daarna floot hij alleen nog maar in het voordeel van Maliskamp. Gelukkig komen we diep in de extra tijd nog op 0-2, daarna was het ook meteen afgelopen,” beschreef Jan van Arckel-trainer Giel Goesten.

,,Wij kregen de kansen, Jan van Arckel de punten. We kregen zelfs twee mogelijkheden voor open doel. Verder kregen we een wel heel makkelijk gegeven rode kaart tegen,” vertelde Maliskamp-trainer Willem van den Berg.

VCB-MEC’07 5-0 (4-0). 8. Noah van Overveld 1-0, 23. Teun Verlouw 2-0, 27. Corne van den Hurk 3-0, 40. Noah van Overveld 4-0, 50. Corne van den Hurk 5-0.

Na acht minute kon er al gejuicht worden in Biezenmortel. Vanaf de hoek van de zestien schoot Noah van Overveld de bal binnen. Nog voor rust bouwde de thuisploeg de voorsprong uit tot 4-0 via Teun Verlouw, Corne van den Hurk en opnieuw Van Overveld. VCB-coach Mathieu van der Steen: ,,Het was een fantastische middag. Het waren ook allemaal mooie doelpunten.”

Vijf minuten na rust maakte ook Van den Hurk – vanuit een rebound – zijn tweede treffer van de middag. ,,Het mooiste vond ik dat we de wedstrijd eindigde met zes spelers van de O19, en dat ons niveau niet veranderde. Ik ben trots op de jongens,” aldus Van der Steen.