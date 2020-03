Emotionele Baardwijk-trainer mijdt kleedkamer na derbynederlaag

Baardwijk - RKDVC (0-3) 21. Nick van Laar 0-1, 28. Rick van Woerkom 0-2, 29. Thomas Fitters 0-3. Rood: 75e minuut Bart Rombouts van Baardwijk (twee keer geel).

Na afloop ging Baardwijk-trainer Senad Hadzic de kleedkamer niet in. ,,Ik was bang dat ik mijn emoties te veel zou laten spreken. Wekenlang leefden we naar deze derby toe, de club had van alles georganiseerd. En binnen acht minuten geven we die wedstrijd weg. Pakken we ook nog eens een hele domme rode kaart. Ik voelde me volkomen machteloos.”

Trinitas Oisterwijk - ODC 1-1 (0-1). 18. Stein van Brunschot 0-1, 87. Max van Dongen 1-1.

,,Zuur om zo laat nog de 1-1 om je oren te krijgen. Voor rust kon het duel meerdere kanten op”, sprak ODC-coach Carlo Vorstenbosch.

Trinitas gaf 75 minuten lang volle bak. ,,We moesten de gelijkmaker forceren”, aldus Trinitas-trainer Pierre van Berkel. ,,Gelukkig hielden we geloof en viel deze vlak voor tijd alsnog.”

Het meest bijzondere aan het duel was dat het Trinitas, dat voor de winterstop veel pech kende, mee lijkt te zitten. ,,Dat wil ik niet zozeer zeggen”, zei Van Berkel. ,,Maar we werken wel hard en spelen aardig. Dat we nu gelijk hebben gespeeld, is echt een compliment voor mijn spelers. Met geloof houden en hard werken, dwing je zulke dingen af.”

Vlijmense Boys – Zwaluw VFC 1-0 (1-0) 32. Wesley Paijmans 1-0.

Gouden tijden voor Vlijmense Boys dat door de nipte zege met Pasen aan een remise genoeg heeft om de tweede periode in te palmen. ,,Voor de rust hadden we veel meer moeten scoren, speelden we heel goed”, vond trainer Erik van Esch. ,,Erna hadden we het in fasen erg lastig.”

,,Voor rust hebben we een aantal kansen gehad, maar niet benut. Tijdens de tweede helft hebben we vooral veel balbezit gehad, maar daar te weinig mee gedaan”, sprak Zwaluw VFC-coach John Laponder.

BVV - Haarsteeg 2-0 (0-0). 68. Dylano Dekker 1-0, 78. Johnny de Nies 2-0.

BVV-coach Peter Burg moest er samen met zijn spelers lang op wachten, maar tegen Haarsteeg werd eindelijk de eerste zege van het seizoen gepakt. ,,Bovendien hebben we de nul gehouden en dat voelt goed. Dit goede resultaat had iedereen keihard nodig”, jubelde Burg.

BVV had nog geen enkele wedstrijd gewonnen. En dat had zo moeten blijven, vond Haarsteeg-trainer Metin. ,,In de eerste helft kregen we drie grote kansen, verprutst. Ook werd er een doelpunt afgekeurd. BVV heeft geen kans gehad, maar scoort uit een klutsbal. En bij het tweede doelpunt gleden twee centrale verdedigers uit.”

DVG - Nieuwkuijk 3-3 (3-1). 4. Rick van Buul 0-1, 26. Bas Smulders 1-1, 43. Tommy van Schijndel 2-1, 45+2. Bas van Houtum 3-1, 82. Niels Kok 3-2, 85. Stef van Rooij 3-3. Bijz.: Sven Janssen (Nieuwkuijk) mist pen. in 90+2 minuut.

Het was een bizarre wedstrijd, vond Kuijk-trainer Corné Verhoeven. ,,We hadden na twintig minuten met 3-0 voor moeten staan, bij rust kijken we tegen een aardige achterstand aan. Had in de tweede helft nog op kunnen lopen. Risico genomen, leverde twee doelpunten. In de laatste minuut misten we nog een strafschop. Héél apart, net als in de thuiswedstrijd tegen DVG.”

,,Uiteindelijk sta je hier gewoon met een zuur gevoel. We hadden op 4-1 voor moeten komen, dan was er niks aan de hand geweest. Nu hebben we nog geluk dat onze keeper nog een penalty pakt”, aldus DVG-middenvelder Tijn van Heertum.

CHC - TGG 6-3 (1-2). 7. Achmed Moujahid 0-1, 26. Marino Hamahu 0-2, 43. Mounir Hadouir 1-2 (pen.), 61. Mounir Hadouir 2-2 (pen.), 63. Glenn Kusters 3-2, 72. Glenn Kusters 4-2, 73. Ricardo Kazanci 4-3, 82. Younes Hadouir 5-3, 90+3. Younes Hadouir 6-3.

,,Tegen CHC verwacht je dat je pijn wordt gedaan door goed voetbal. Dan is het frappant dat de eerste drie tegengoals uit een standaardsituatie kwamen. Het totaalplaatje moest vandaag kloppen en dat was niet zo”, sprak TGG-coach Ricardo Aguado, die afgelopen week zijn contract bij TGG met één seizoen verlengde.

DSC - FC Engelen 4-1 (3-1). 10. Christian Broekmeulen 1-0, 32. Menno van de Griendt 2-0, 43. Bas Vos 3-0, 45. Fons Bosman 3-1, 90. Roy van Beurden 4-1.

,,We hebben op de goede momenten toegeslagen. Ik moet eerlijk zeggen dat we tot dusverre boven verwachting presteren. We hebben al 30 punten en dat is geweldig”, vertelde DSC-coach Roland Timmermans.