Emplina-coach doodziek van late gelijkmaker DAW

Emplina-coach Jeroen van Bezouwen was naar eigen zeggen ‘doodziek’ van de gelijkmaker die DAW een paar minuten voor tijd maakte. ,,Er was op dat moment helemaal niets aan de hand.” Van Bezouwen vond verder dat zijn elftal een prima wedstrijd op de mat legde. ,,Ten opzichte van afgelopen week tegen Volkel heb ik betere aanvallen gezien en stonden we als ploeg ook goed. We hadden uit moeten lopen naar een 4-1 voorsprong.”

Het door blessures geplaagde EVVC ging net als afgelopen week tegen Helvoirt (0-4) opnieuw fors onderuit. In Boxmeer was Olympia’18 met 4-1 te sterk. Volgens EVVC-verdediger Jorg van Schaijk zat het verschil tussen beide ploegen onder meer in het benutten van kansen. ,,Wij hebben vooral in de beginfase zeker mogelijkheden gehad. Olympia’18 maakte het vervolgens wel af. Na rust werd het klassenverschil groter.”

De derby tussen Real Lunet en CHC werd zaterdagmiddag om 17.00 gespeeld en was volgens CHC-coach Fatah Hadouir al na twintig minuten zo goed als beslist. ,,Na de vroege 0-2 van Wesley Meeuwsen voelden we al dat het onze wedstrijd zou gaan worden. We waren heer en meester.” CHC-doelman Recep Uluman onderscheidde zich door bij een 0-1 tussenstand een penalty van Real Lunet-aanvoerder Murat Dogan te pakken. Real Lunet eindigde het duel overigens met negen man. Nog voor rust zag verdediger Daniël Kengawe zijn tweede geel vanwege shirtje trekken en in de slotfase voorkwam doelman Jesse de Vries met zijn handen dat een verkeerde terugspeelbal een doelpunt zou worden. ,,Als het elf tegen elf was gebleven dan had ik het nog wel willen zien. Het was wel te merken dat CHC meer ervaring op het veld had staan, maar wij hebben in fases ook prima gevoetbald. Er is ondanks deze nederlaag absoluut geen man overboord”, sprak Real Lunet-coach Glenn Simon.