Emplina-coach furieus na nederlaag: ‘Als trainer loop ik al een tijdje mee maar zo’n wanvertoning als vandaag heb ik maar zelden gezien’

Tweede klasse FEmplina beleefde een slecht middag. Real Lunet won gemakkelijk en miste ook nog een strafschop. Verliezend coach Jeroen van Bezouwen was niet mild na de wedstrijd. Hij noemde de prestatie van zijn team een wanvertoning die hij zelden had gezien. De Bosschenaren presteren de afgelopen weken niet naar behoren en zo is de titel geen reële optie meer.

Real Lunet - Emplina 3-1 (0-1). 26. Teun de Bresser 0-1, 48. Chamel Ramadan 1-1, 68. Enes Sonay 2-1, 78. Novel Mudian 3-1. Bijz.: Chamel Ramadan (Real Lunet) mist pen. in 54e minuut.

Emplina-coach Jeroen van Bezouwen was furieus na de 3-1 nederlaag bij Real Lunet. ,,Als trainer loop ik al een tijdje mee maar zo’n wanvertoning als vandaag heb ik maar zelden gezien. Als trainer neem ik hier de volledige verantwoordelijkheid voor, want het is de laatste weken echt ondermaats wat we laten zien.”

Real Lunet-coach Glenn Simon was enorm opgelucht na de belangrijke thuiszege. ,,Eindelijk hebben we onszelf een keer beloond voor het spel dat we op de mat hebben gebracht. Voor rust misten we voor de zoveelste keer dit seizoen drie open kansen, maar na rust viel alles gelukkig wel op z’n plek.”

CHC - SVSSS 4-2 (2-1). 2. Mounir Hadouir 1-0, 28. Younes Hadouir 2-0 (pen.), 44. 2-1, 65. Wesley Meeuwsen 3-1 (pen.), 88. Kevin Kuiper 4-1, 90+1. 4-2.

,,We speelden een goede pot voetbal. Voor rust kwamen we een paar keer goed weg, maar van de andere kant hebben we over negentig minuten gezien behoorlijk wat kansen bij elkaar gevoetbald”, sprak CHC-coach Fatah Hadouir.

EVVC - Venhorst 2-1 (1-0). 45. Mark van Zoggel 1-0, 69. Gerwin van den Boom 2-0 (pen.), 80. 2-1 (pen.).

EVVC pakte een cruciale zege op concurrent Venhorst en heeft daardoor volgens trainer/coach Antwan van Rijn directe degradatie zo goed als zeker afgewend. ,,We staan nu negen punten los op Venhorst, dat moet genoeg zijn. Maar we zijn er nog niet, dus we zullen de resterende wedstrijden nog genoeg punten moeten pakken. Vandaag hebben we verdiend gewonnen, al was het in de slotfase nog wel even onnodig hectisch.” EVVC speelde op papier overigens thuis, maar in de praktijk in Venhorst, omdat beide competitieduels waren omgedraaid.

Helvoirt - Vianen Vooruit 2-2 (1-0). 36. Collin van den Bergh 1-0, 47. Rik Willemsen 1-1, 78. Rik Renirie 1-2, 83. Tim Verhoeven 2-2.

,,Vianen Vooruit gooide alle ballen diep over onze verdediging, dus het werd negentig minuten lang een vechtwedstrijd. Voetballend gezien kwamen we er daarom nauwelijks aan te pas. Gelukkig hebben we nog wel een gelijkspel aan deze middag overgehouden”, sprak Helvoirt-coach Henk van Hattum.