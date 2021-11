Emplina-coach laat het donderen in kleedkamer en wint

Emplina - Real Lunet 4-1 (0-1). 34. Imad Hamria 0-1, 47. Teun de Bresser 1-1, 49. Teun de Bresser 2-1, 56. Bas Mensink 3-1, 68. Teun De Bresser 4-1. Rode kaart: 82. Ruud Kooijman (Real Lunet) 2x geel.

Emplina-coach Jeroen van Bezouwen liet het tijdens de rust even goed donderen in de kleedkamer van Emplina. ,,Het was even nodig om iedereen op scherp te zetten. We speelden voor rust veel te tam. Onze tweede helft was stukken beter en daarvoor hebben we onszelf ook beloond.”

Real Lunet-aanvaller Enes Sonay was niet helemaal fit en kon daarom maar 45 minuten in actie komen. ,,Toen ik gedoucht en wel weer terug naar het veld liep stond het ineens 3-1 voor Emplina. We hebben het dus helemaal zelf weggegeven. Hopelijk wint mijn favoriete club Galatasaray vanavond nog de derby met Fenerbahçe. Dat maakt dan mijn dag nog een beetje goed.” Real Lunet kan na de winterstop overigens weer beschikken over oud-prof Shuremy Felomina. De verdediger verblijft momenteel nog op Curaçao, maar zal spoedig dus weer aansluiten bij de tweedeklasser.

EVVC - Prinses Irene 3-1 (1-1). 29. Gerwin van den Boom 1-0, 44. 1-1, 62. Sven de Kinderen 2-1, 73. Aron van Dijk 3-1.

EVVC heeft de stijgende lijn te pakken en pakte op eigen veld zijn tweede competitiezege. Dat ging ten koste van Prinses Irene. EVVC-coach Antwan van Rijn is vooral opgelucht om op de ranglijst weer naar boven te kunnen kijken. ,,De drie ploegen onder ons hebben allemaal verloren, dus dat is ook vrij gunstig. Ook is het fijn dat het lijstje met blessures steeds kleiner wordt en dat was vandaag op het veld ook terug te zien.”

Helvoirt - Heeswijk 1-1 (0-1). 28. 0-1, 76. Rico de Laat 1-1.

Zwaarbevochten. Zo noemde Helvoirt-coach Henk van Hattum het behaalde resultaat tegen Heeswijk. ,,Na wat tactische omzettingen ging het na rust een stuk beter en slaagden we erin om Heeswijk verder naar achteren te drukken. Alles bij elkaar kan ik goed leven met dit gelijkspel. We hadden in de slotfase nog best kunnen winnen, maar voor hetzelfde geld hadden we nul punten gehad.”

Volkel - CHC 1-3 (1-1). 20. 1-0, 33. Mouad Hassan 1-1, 59. Mouad Hassan 1-2, 90+7. Younes Hadouir 1-3.

CHC-coach Fatah Hadouir was tevreden na de 1-3 uitzege in en tegen Volkel. ,,We hebben afgelopen donderdag ook nog een inhaalwedstrijd gespeeld, dus dat je deze uitwedstrijd wint is een knap resultaat. Alleen tijdens de eerste twintig minuten hebben we het wat lastig gehad, maar daarna hadden we het duel onder controle.”