Emplina-trainer Van Bezouwen kon hogerop, maar koos voor Den Bosch: ‘Ik heb ook met grote clubs gesproken’

ELI 3 verbaast alles en iedereen met 55-0 overwin­ning: ‘Zelfs onze keeper heeft er zeven gemaakt’

12 september De spelers van ELI 3 hebben na dit weekend wel wat te vertellen op kantoor. Het zondagteam won in de beker namelijk met 55-0(!) van het tiende team van Sparta’25. Het is geen grap of een foutje, het is echt gebeurd. ,,We zijn misschien wel iets te laag ingedeeld.”