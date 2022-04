Emplina verliest derby van CHC, mist twee penalty's en coach krijgt in de laatste minuut rood

Emplina - CHC 1-3 (1-3). 10. Wesley Meeuwsen 0-1, 13. Said Ali Hussein 1-1, 25. Mounir Hadouir 1-2, 37. Wesley Meeuwsen 1-3. Bijz.: Martijn van Helvoort (Emplina) mist strafschop in 80e en 81e minuut. Rode kaart: 90+1. Jeroen van Bezouwen (trainer/coach Emplina).

,,We hebben weer gespeeld in ons vertrouwde 4-3-3 systeem en dat pakte goed uit. De credits bij ons waren onder meer voor keeper Recep Uluman, die tot tweemaal toe een strafschop pakte. Alle drie de goals werden voorbereid door Anouar Hadouir, die speelde op de plek van de geschorste Younes Hadouir. Dat deed Anouar erg goed, dus ik denk dat het binnenkort ruzie wordt over wie er rechtsbuiten mag spelen”, vertelde CHC-coach Fatah Hadouir. CHC verzekerde zich overigens van twee aanwinsten voor komend seizoen. Routinier Arda Havar komt over van TGG, terwijl buitenspeler Zain Moghal de overstap maakt vanuit zaterdaghoofdklasser Achilles Veen.

Emplina-coach Jeroen van Bezouwen zag dat zijn team door de ondergrens zakte tijdens de derby met CHC. Tot overmaat van ram kreeg de oefenmeester in de extra tijd nog direct rood voor commentaar op de arbitrage. ,,Er werd een extreem zware overtreding aan de zijlijn gemaakt. Daarop zei ik tegen de scheidsrechter dat wij als ploeg slecht waren maar hij nog veel slechter.”

Real Lunet - Helvoirt 2-2 (0-0). 61. Enes Sonay 1-0, 71. Luke van der Bruggen 1-1, 75. Luke van der Bruggen 1-2, 81. Chamel Ramadan 2-2 (pen.).

Real Lunet-coach Glenn Simon moest vanwege diverse blessures wederom flink schuiven aan zijn basisopstelling. ,,We speelden over het algemeen niet al te best. Gelukkig houden we nog een gelijkspel over aan deze wedstrijd.” Ook had de coach nog een interessante theorie over het maken van doelpunten: ,,Uit statistieken blijkt dat de meeste goals van buiten de zestien meter worden gemaakt. En laat dat bij ons nou vaak niet het geval zijn.”

,,We hebben behoorlijk wat kansen gemist. Uiteindelijk mag je nog blij zijn dat je met een 2-2 gelijkspel van het veld stapt. Dan heb je tenminste nog iets. Beide treffers van Luke van der Bruggen waren van grote schoonheid. Een droge knal van een meter of dertig die vol in de kruising verdween en een fraaie vrije trap”, zag Helvoirt-coach Henk van Hattum.

Prinses Irene - EVVC 0-2 (0-1). 22. Jorg van Schaijk 0-1, 86. Gerwin van den Boom 0-2.

EVVC pakte drie cruciale punten op bezoek bij Prinses Irene. EVVC-coach Antwan van Rijn ontbrak in Nistelrode vanwege corona, maar werd tijdens het duel voortdurend op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen op het veld. ,,Gezien de overige uitslagen is dit een heel fijn resultaat”, aldus Van Rijn.