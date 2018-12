Emplina vindt in Van Overbeek opvolger van Van de Ven

Districtbeker TOP, Nooit Gedacht en Achilles Veen mogen weer een ronde verder in de beker

22:42 Weinig verrassingen op de dinsdagavond in de districtsbeker. Hoofdklasser Achilles Veen was te sterk voor EFC, terwijl Wilhelmina niet was opgewassen tegen Heeze. In de districtsbeker voor Zuid 2 was Berghem Sport dichtbij een stunt, maar was hoofdklasser Gemert te sterk met strafschoppen. Nooit Gedacht ging wel door in de beker na een ruime zege op SDDL.