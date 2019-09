Er worden stappen gezet naar fusie tussen Altena en Almkerk

Cor Geelhoedt, voorzitter van tweedeklasser Altena, houdt niet zo van terugblikken. Hij kijkt liever vooruit, wat de toekomst heeft te bieden. Maar je ontkomt er echter niet aan als je in de nacompetitie in gans Nederland een topic bent: nog voordat de bal aan het rollen was gebracht in de eerste nacompetitiewedstrijd bij NSVV was het al voorbij. Doelman Rob de Groot raakte gewond toen er zwaar vuurwerk op het veld werd gegooid. Naast schrik leverde dat veel frustraties op. ,,De KNVB preekt over het bestrijden van vuurwerk. Ze had een voorbeeld kunnen stellen, maar dat is niet gebeurd”, zegt Geelhoedt (54). ,,We moesten nota bene weer terug naar Numansdorp. Daar hebben we dus voor gepast.”