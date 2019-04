Erop of eronder voor Waspik: ‘De stemming is toch wel iets veranderd’

De zijkant van zijn rechteroog is rood, een cadeautje dat Falk van Sluisveld afgelopen zondag opliep in een duel met een speler van UVV'40. Dat enigszins geschonden aangezicht is een beetje exemplarisch hoe het Waspik dit seizoen vergaat: de blauw-witten hebben al klap na klap moeten incasseren, kennen vooral de laatste maand geen greintje geluk. De status is er ook naar: Waspik staat in de derde klasse B met zestien punten uit twintig wedstrijden onderaan.