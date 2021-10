Erp - FC Eindhoven 40 minuten gestaakt na gebroken kaak en neus: ‘Herkende zijn gezicht niet meer’

Erp - FC Eindhoven AV 1-2 (0-1). 31. 0-1, 62. 0-2, 73. Joeri Vissers 1-2.

Het werd voor Erp en trainer/coach Jurgen van Wanrooij een erg vervelende middag. Niet alleen omdat er op eigen veld verloren werd van FC Eindhoven, maar vooral omdat Emiel van der Sanden een zware blessure opliep. De spits werd tijdens een duel uit balans gebracht, waarna hij vol tegen de uitkomende FC Eindhoven-doelman aan botste. ,,Emiel heeft op drie plekken zijn kaak gebroken en zijn neus. We schrokken enorm toen we hem zagen liggen. Je herkende zijn gezicht bijna niet meer. Zijn ogen waren al meteen helemaal blauw. Uiteindelijk heeft de wedstrijd ruim 40 minuten stil gelegen omdat we moesten wachten op de ambulance. Vanavond wordt Emiel al meteen geopereerd, dus het is te hopen dat hij snel en goed herstelt.”

Bij Erp was iedereen uiteraard erg aangeslagen, maar het elftal wilde de wedstrijd wel uitspelen. ,,Iedereen wilde speciaal voor Emiel deze pot winnen”, vertelde Van Wanrooij. Dat lukte uiteindelijk niet. Na de 1-2 van Joeri Vissers kwam Erp in de slotfase via Joep Offermans nog een aantal keer dichtbij de gelijkmaker, maar die bleef uit.

TOP - Brabantia 6-2 (2-1). 16. Aram Pusters 1-0, 22. Aram Pusters 2-0 (pen.), 42. Moreno Koenders 2-1 (pen.), 71. Aram Pusters 3-1, 73. Casper van Druten 4-1, 74. Clayton Pikero 4-2, 84. Joeri Cuppen 5-2, 89. Wouter Boons 6-2. Rode kaart: 39. Clifton Pikero (Brabantia).

,,Het gaat steeds beter draaien en als elftal groeien we meer naar elkaar toe. Als je zes keer scoort dan doe je het ook gewoon prima. Wel vond ik onze eerste helft nog van een matig niveau. Na rust ging het balletje wat makkelijker rond”, sprak TOP-doelman Just van de Vondervoort.

Nemelaer - Berghem Sport 1-1 (1-0). 44. Gijs van Baast 1-0, 51. Mats van de Broek 1-1.

,,We misten vandaag vijf basisspelers. Daarom begonnen we met drie jongens van het tweede elftal en zaten er twee spelers van het onder-19 team op de bank. Als je dan op bezoek bij een ploeg als Nemelaer een punt pakt, dan is dat gewoon een erg goede prestatie. Niets dan lof voor de inzet waarmee iedereen heeft gespeeld. Dit resultaat hebben we na afloop dan ook zeker gevierd met z’n allen”, aldus Berghem Sport-coach Willem van der Burgt.

Nemelaer wist op voorhand dat het de bovenliggende partij zou zijn tegen Berghem Sport. Die ploeg kwam voor een punt en kreeg dat ook. Toen wij vlak rust scoorden, dacht ik dat het goed zat”, aldus trainer Theo van Geffen. Die zag het toch nog mis gaan: Berghem Sport scoorde uit een vrije trap. ,,Wij maakten een overtreding die totaal niet nodig is. Heel erg zuur.”

HVCH - Best Vooruit 4-2 (2-2). 7. Jan van de Haterd 1-0, 14. Tim Fiolet 1-1, 31. Stijn Beekx 1-2, 35. Milan Raijmaekers 2-2, 51. Milan Raijmaekers 3-2, 78. Stijn van den Hurk 4-2.

HVCH-coach Roy de Haan was in opperbeste stemming na de 4-2 thuiszege op Best Vooruit. ,,Uit de laatste vijf competitieduels pakken we 13 punten. Dat hadden we voorafgaand aan het seizoen echt niet gedacht. Ook vind ik het mooi dat tegenstanders nu met een andere instelling op bezoek gaan bij ons, omdat ze weten dat we in goede vorm verkeren. Het is dus zaak dat we tijdens de komende wedstrijden ook over een goed plan B en eventueel plan C beschikken.”

Alverna – Rhode 4-1 (4-1). 4. Kyron Brus 0-1, 15. 1-1, 24. 2-1 26. 3-1 36. 4-1

Ondanks de nederlaag is Hans Lathouwers trots op zijn ploeg. ,,Al bij rust staat het 4-1 voor Alverna , maar ik heb mijn ploeg een compliment gemaakt. ,,Alverna heeft meer individuele kwaliteit dan Rhode. Dat is geen geheim. Ik vond ons als team niet minder. Daarom konden we met opgeheven hoofd het veld af.”