Erp - FC Eindhoven afgelast na gedoe om tenues, scheidsrechter en clubs spreken elkaar tegen

Het duel tussen Erp en FC Eindhoven in de eerste klasse c werd zondag gestaakt nog voor het begonnen was. De reden: het lichtblauwe tenue van de thuisclub en het donkerblauwe tricot van de bezoekende partij leken volgens de scheidsrechter te veel op elkaar.

Het uitshirt van Erp is rood. Het leek een oplossing om de bezoekers daar dan in te laten spelen, maar een bestuurslid van FC Eindhoven ging daar niet mee akkoord. Arbiter Killy Mandemakers en zijn assistenten reden vervolgens naar huis. ,,Ik heb de scheidsrechter en de assistenten niet eens buiten gezien”, reageert Erp-trainer Jurgen van Wanrooij. ,,Ik zag ze pas toen wij tien minuten voor aanvang van de wedstrijd naar binnen gingen. Toen kwamen mij de eerste perikelen ter oren.”

De scheidsrechter

In eerste instantie keurden Mandemakers en zijn assistenten de combinatie van het donkerblauw uittenue van FC Eindhoven en het blauwe thuistenue van Erp af. ,,Wij waren er met zijn drieën over eens dat de shirts te weinig van elkaar afweken. Dat kan niet”, verklaarde Mandemakers, die op weinig begrip kon rekenen vanuit het FC Eindhoven-kamp. De Eindhovenaren wijzen naar het eerste-divisieduel tussen FC Den Bosch en FC Eindhoven, waarin met een haast identieke shirtcombinatie gewoon werd gevoetbald.

Na het afkeuren werd er gezocht naar een oplossing en even leek deze gevonden. FC Eindhoven kreeg van de eigen shirtsponsor goedkeuring om te spelen in de rode uitshirts van Erp. Mandemakers: ,,Maar toen we begonnen aan de warming-up, om kwart voor twee, kwam de elftalleider van FC Eindhoven met het nieuws dat ze toch niet in de rode shirts van Erp konden spelen. Dan rest mij niets anders dan te staken.”

Mandemakers: ,,Vervolgens gingen wij weer naar binnen en nadat we ons hadden omgekleed, kwam de voorzitter van FC Eindhoven naar ons toe om te zeggen dat ze toch wél in de rode shirts wilden voetballen. Toen hebben wij gezegd: nu is het te laat. Nu gaan we naar huis. Vervelend, want er zijn natuurlijk mensen die speciaal naar het sportpark komen voor een pot voetbal. Ik ben al lang scheidsrechter, maar dit amateurisme heb ik echt nog nooit meegemaakt, zeker niet in de eerste klasse. Ik dacht echt: wat gebeurt hier nou.”

FC Eindhoven

De lezing van FC Eindhoven wijkt ietwat af van die van arbiter Mandemakers, die denkt dat FCE door de gang van zaken een boete van de KNVB riskeert. Vanuit de Eindhovense vereniging wordt gesteld dat juist Mandemakers zich onwelwillend opstelde en staakte op het moment dat de FCE-spelers al buiten klaarstonden in de rode shirts. ,,Het is heel raar gelopen”, aldus Janssen. ,,Morgenochtend gaat er vanuit FC Eindhoven een rapport naar de KNVB. Ik snap de scheidsrechter sowieso niet, want de tenues verschillen duidelijk van elkaar. We hebben ook nog alle sokken, shirts en broekjes op tafel gelegd om tot een combinatie te komen, maar de scheidsrechter wilde niet meewerken.”

Erp-coach Van Wanrooij heeft geen idee hoe het nu verder gaat. ,,Dit lijkt me iets tussen FC Eindhoven en de KNVB. Er zullen wel rapporten op moeten worden gemaakt en er zal een uitspraak moeten worden gedaan. Ik geloof niet dat dit duel nog in 2019 wordt gespeeld. Daar zal wel een aantal weken overheen gaan.”