Erp geniet nu al van de eerste klasse

Kampioen worden is voor de ene club wat meer bijzonder dan voor de ander. Erp werd het afgelopen tien jaar 'maar' twee keer: in 2013 in de derde klasse en in mei in de tweede klasse. De mooiste titel? De topprestatie van een paar maanden geleden gaat in ieder geval nog lang herdacht worden. ,,Wat een feest", herinnert doelman Dennis van Ballegooij zich. ,,Van de pastoor tot en met de allerkleinste kinderen. Iedereen stond in de kantine te feesten, van jong tot oud, van groot tot klein. Ik heb ontzettend veel felicitaties gehad. Wij zijn trots op en blij met deze titel."