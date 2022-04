Erp hoeft niet meer naar beneden te kijken na ruime zege op EFC: ‘We mogen nu toch wel stellen dat Erp komend seizoen ook eersteklasser zal zijn’

EFC - Erp 1-5 (1-3). 6. Joep Offermans 0-1, 21. Yoeri Vissers 0-2, 32. Yoeri Vissers 0-3 (pen.), 44. Max van Liempd 1-3, 61. Joep Offermans 1-4, 77. Emiel van der Sanden 1-5.

,,Dit zijn de zondagen zoals we ze graag willen”, sprak een zeer tevreden Erp-coach Jurgen van Wanrooij. ,,De punten die van ons afgesnoept zijn vanwege het tussentijds uit de competitie stappen van NEC, hebben we nu deels weer terug dankzij deze zege, dus we mogen nu toch wel stellen dat Erp komend seizoen ook eersteklasser zal zijn.”

Berghem Sport - Brabantia 2-2 (0-1). 16. Moreno Koenders 0-1 (pen.), 55. Joeri Theunisse 1-1, 59. Wessel Theunisse 1-2 (eigen goal), 82. Jip van de Camp 2-2.

Berghem Sport pakte na vijf nederlagen op rij weer een punt. Op eigen veld eindigde het treffen tegen directe concurrent Brabantia in 2-2, waardoor Berghem Sport zijn elfde plaats op de ranglijst behoudt. ,,Ik vond ons vandaag de betere ploeg. Brabantia is vooral via counters gevaarlijk geweest. We hebben negentig minuten lang alles gegeven en dit resultaat geeft in ieder geval wat vertrouwen wat betreft de laatste serie wedstrijden van het seizoen”, sprak Berghem Sport-verdediger Wessel Theunisse.

Leones - HVCH 1-1 (1-0). 24. Dylan van de Ven 1-0, 66. Yannick van den Berg 1-1.

HVCH-coach Roy de Haan zag dat zijn spelers zichzelf niet beloonden voor een goede wedstrijd. ,,Het veldspel was prima. Een tegenvaller was dat we de rust in gingen met een achterstand, terwijl we op basis van het spelbeeld voor hadden moeten staan. Ook werd er nog een goal van Stijn van den Hurk afgekeurd. Een lichtpuntje is dat de meeste ploegen onder ons ook punten hebben laten liggen”, aldus De Haan.

TOP - Rhode 2-3 (1-1). 24. Mark van der Zanden 0-1, 39. Casper van Druten 1-1, 65. Stan van Dolleweerd 2-1, 69. Rolf van den Boogaart 2-2, 75. Bas van Kuringen 2-3.