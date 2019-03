Erp-keeper krijgt lachers op zijn hand door achter wegwaaiende cornervlag aan te rennen

Bijzonderheid van de wedstrijd: Erp-doelman Dennis van Ballegooy kreeg halverwege de eerste helft de lachers op zijn hand. Hij zag ineens de cornervlag voorbij waaien en probeerde deze in zijn bezit te krijgen. Daar slaagde de sluitpost ondanks meerdere pogingen niet in.

Moment van de wedstrijd: Dat was de uiteindelijk winnende goal van Erp-spits Emiel van der Sanden, die al na drie minuten het net liet bollen. Dankzij de harde wind vielen er verder weinig hoogtepunten te noteren in Venhorst.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Heeswijk-verdediger Ries van Alebeek had vijf minuten voor tijd niet verwacht dat ploeggenoot Niek van Zuthpen uit zijn doel zou komen en andersom had Van Zutphen niet op een terugspeelbal gerekend. Het gevolg: een knullige eigen goal van Van Alebeek.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Volgens Van der Burgt had er helemaal niet gevoetbald mogen worden. ,,Na een minuut of tien riep de scheids beide aanvoerders bij elkaar en vroeg hij of doorspelen wenselijk was. Van mij had dat niet gehoeven”, oordeelde Van der Burgt.