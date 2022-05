Erp komt pas in de tweede helft op gang, maar wint uiteindelijk gemakkelijk van Alverna door hattrick Vissers

Erp won dankzij een uitstekende tweede helft met 1-4 van Alverna. Yoeri Vissers was met drie goals de gevierde man in Wijchen. ,,Yoeri heeft er als verdedigende middenvelder nu twaalf gemaakt dit seizoen. Dat zijn toch indrukwekkende cijfers. We blijven het ontzettend goed doen de laatste weken. Wie weet kunnen we nog op de vierde plaats eindigen als we zo doorgaan, maar dan zullen we nog wel 12 punten moeten pakken”, constateerde Erp-coach Jurgen van Wanrooij.

HVCH-coach Roy de Haan was ontzettend blij met de 1-4 winst bij Woezik, maar maakte naar eigen zeggen ook een middag mee om nooit meer te vergeten. ,,De scheidsrechter die wij vandaag hebben gehad, die maakte er echt een potje van. Zoiets heb ik in vijftien jaar tijd nog nooit meegemaakt en dat zal waarschijnlijk ook nooit meer gebeuren. Op een gegeven moment vroeg ik me af wanneer Frans Bauer tevoorschijn zou komen. Stijn van den Hurk kreeg direct rood vanwege een te hoog geheven been, maar dat was veel te zwaar gestraft. Vervolgens kreeg ik zelf mijn tweede geel, omdat ik uit mijn coachvak zou hebben gestaan. En dat terwijl ik de hele wedstrijd al buiten mijn vak had gezeten. Het was werkelijk waar niet te geloven waar die beste man allemaal mee bezig was. Na de wedstrijd kwam onze tegenstander met het initiatief om gezamelijk een verklaring te maken over de acties van de arbiter, want dit kon echt niet”, aldus De Haan.