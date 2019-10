Erp mag niet klagen na 2-3 overwinning op HVCH

,,Met deze drie punten mogen wij zeker niet klagen. Tot nu toe is HVCH de beste tegenstander die wij tegen hebben gehad, dus dit is meteen lekker voor het vertrouwen”, sprak Erp-aanvoerder Koen van Deurzen.

,,We hebben genoeg kansen gehad. In dat opzicht zat er zeker een mooi resultaat in. In ieder geval ziet dit seizoen er voor ons stukken rooskleuriger uit dan de start die we vorig seizoen hadden”, sprak HVCH-aanvaller Michel van den Akker.