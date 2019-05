Erp pakt in kampioensduel met SSS'18 de titel en promoveert naar eerste klasse

zaterdag hoofdklasse a Uitgekleed Jong FC Den Bosch gaat onderuit

18 mei Het was de vraag of Jong FC Den Bosch genoeg spelers had om af te reizen naar Gouda. Wegens diverse redenen ontbraken er veel spelers bij de Bosschenaren. Uiteindelijk kon coach Brasco Tuvaljevic er wel elf opstellen, maar zijn elftal slaagde er niet in om Jodan Boys te verslaan.