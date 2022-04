Erp ruikt handhaving na eclatante overwinning, HVCH herstelt zich na nederlaag van vorige week

Met de 3-0 thuiszege op Brabantia is directe handhaving weer een behoorlijke stap dichterbij gekomen voor Erp en trainer/coach Jurgen van Wanrooij. ,,Die druk is nu vrijwel weg en dat voelt lekker. Binnenkort start de derde periode. Ons programma daarin is behoorlijk pittig, maar we gaan gewoon kijken wat er voor ons nog te halen valt.”

,,Het mooiste aan dit resultaat is dat we ons goed hebben hersteld van de 1-0 nederlaag bij Best Vooruit van afgelopen week. We hebben vier schitterende goals gemaakt en zijn niet of nauwelijks in de problemen gekomen”, sprak een tevreden HVCH-coach Roy de Haan. ,,We hadden de wedstrijd van afgelopen donderdag bij Woezik nog een beetje in de benen. Na rust hebben we de spanning weer even terug kunnen brengen, maar uiteindelijk was het klassenverschil iets te groot”, sprak Berghem Sport-coach Willem van der Burgt.