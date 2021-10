Erp verliest van EFC en ziet Verhagen wegvallen

Erp - EFC 0-2 (0-1). 42. Gijs Wuijts 0-1 (pen.), 52. Max van Limpt 0-2. Rode kaart: 87. Roy Verhagen (Erp) 2x geel.

Erp-coach Jurgen van Wanrooij zag dat het niet van harte ging tegen EFC uit Eersel. ,,We hadden het gewoon niet vandaag. Afgelopen week tegen Brabantia beheersten we vrijwel alle facetten van het spelletje, maar deze keer was het een stuk minder.” In de slotfase zag Erp-middenvelder Roy Verhagen nog zijn tweede geel vanwege commentaar op de scheidsrechter. ,,We kregen na rust nog een aantal kansen op de aansluitingstreffer, maar die gingen er niet in. Maar dan nog was het een lastig verhaal geweest om überhaupt een resultaat te boeken”, besloot Van Wanrooij.

NEC am. - Berghem Sport 0-2 (0-2). 14. Davy van Leur 0-1, 31. Davy van Leur 0-2.

Berghem Sport boekte op bezoek bij de amateurs van NEC uit Nijmegen zijn tweede competitiezege. Enkele uren voor het duel meldde Donny van Herpen zich af vanwege een rugblessure. Zodoende moest Berghem Sport-coach Willem van der Burgt wat schuiven in zijn basisopstelling. Davy van Leur de plaats van Van Herpen in de punt van de aanval over en deed dat met verve. ,,Davy speelde een prima wedstrijd. Eigenlijk had hij na rust zijn derde moeten maken, maar het resultaat is uiteraard het belangrijkste dat telt”, sprak Van der Burgt tevreden.

Alverna - HVCH 2-3 (2-1). 12. Jan van de Haterd 0-1, 19. Thomas Verkuijlen 1-1, 32. Massimo Fonseca Hoogerwerf 2-1, 47. Jan van de Haterd 2-2, 84. Guus van de Wijgert 2-3.

HVCH-coach Roy de Haan was uitermate tevreden met de 2-3 uitzege op bezoek bij Alverna uit Wijchen. ,,Alverna is geen misselijke ploeg, dus dit is in mijn ogen een erg knappe uitzege. We hebben als team voor elke meter gestreden. Als wij dit iedere week kunnen opbrengen, dan gaat het nog een heel mooi seizoen worden voor HVCH.” Jan van de Haterd had met een dubbelslag het grootste aandeel in de uitzege. Het slotakkoord was echter voor Guus van de Wijgert, die na een corner een afvallende bal voor zijn voeten kreeg en doeltreffend uithaalde.

FC Eindhoven AV - TOP 2-0 (1-0). 19. Wael Nasser 1-0, 90+2. 2-0. Rode kaart: 89. Koen Brocks (TOP) 2x geel.

TOP-coach Bas Gösgens was van mening dat FC Eindhoven een maatje te groot was. ,,Zij hebben een elftal met veel meer ervaring. Voor rust hadden we het behoorlijk lastig. Na wat omzettingen stond het de tweede helft beter en kwamen er ook wat kansen voor ons. Van de andere kant heeft FC Eindhoven verzuimd om sneller uit te lopen naar 2-0. Onze keeper Just van de Vondervoort pakte een paar goede ballen en was ook de beste speler aan onze zijde. We hebben ons kranig geweerd en verloren van een ploeg die in mijn ogen zeker gaat meedoen voor het kampioenschap.”