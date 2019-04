Erp wint burenruzie van Heeswijk, EVVC met ruime cijfers langs Berghem Sport

Bijzonderheid van de wedstrijd: De cornervlag waait in de 69ste minuut om. De scheidsrechter zet hem zelf recht.

Moment van de wedstrijd: De 1-3 tegen volgens Berghem Sport-trainer Willem van der Burgt. ,,Na het derde tegendoelpunt zakte het bij ons als een kaartenhuis in elkaar”, concludeerde hij.

Moment van de wedstrijd: De 1-1 van Tyrone Burgers. ,,De eerste helft was voor Vianen Vooruit”, stelde DAW-coach Rob van der Ven. ,,Desondanks wisten we ons terug in de wedstrijd te knokken.”