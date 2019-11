Ervaren Ron Laros stopt als trainer

amateurvoetbal Overzicht | Rico de Laat maakt zijn tweehon­derd­ste competitie­tref­fer tegen Heeswijk, Boxtel verslaat VCB

17 november In het eerste inhaalweekend van deze voetbaljaargang werden er nog flink wat wedstrijden gespeeld op de Brabantse velden. Rico de Laat was trefzeker namens Helvoirt en tikt daarmee de 200 treffers als amateurvoetballer aan. Dit en nog veel meer in het wekelijkse amateurvoetbaloverzicht.