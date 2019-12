Essche Boys en VCB maken geen doelpunten, maar wel sfeer in de kantine

Zondag 4FEssche Boys en VCB scoren beide niet makkelijk. Althans, op het veld niet. In de kantine zijn de ploegen prima in vorm. Na de 0-0 doken de teams samen de kantine in.

Essche Boys - VCB 0-0.

De ploegen die moeite hebben met het maken van doelpunten kwamen niet tot scoren. ,,Een logische uitslag”, aldus VCB-coach Mathieu van de Steen. ,,Tien minuten voor het einde wordt er nog een van ons door de Boys van de lijn gehaald.”

Het meest bijzondere aan dit duel was dat Van de Steen tegen ‘zijn’ club Essche Boys speelde. ,,Ik voetbal hier nog in de veteranen en dat is leuk”, aldus Van de Steen. ,,Net als dat het dorp tegen dorp was vandaag. We bleven samen lekker hangen in de kantine.”

Nulandia – HHC’09 3-1 (1-0) 41. 1-0, 60. 2-0, 64. Jorn van Noort 2-1, 80. (pen.) 3-1.

De ploeg uit Oudheusden had in Nuland zijn eerste puntje kunnen pakken. ,,Maar dan moet je wel scherp genoeg verdedigen”, vond trainer Ger Henskens. ,,Dat lieten we tot twee keer toe na. En we gingen zelf niet goed met de kansen om, anders hadden we na tien minuten op een 0-2 voorsprong gestaan.” Positief: Jorn van Noort scoorde voor de tweede week op rij. ,,En de uitslag ziet er niet meer afgetekend uit.”

Avesteyn – SC Elshout 2-2 (0-1) 20. Stan de Jong 0-1, 82. Martijn Swartjes 1-1, 89. Thijs Lommers 1-2, 90+2. Joost van Vugt 2-2. Rood: 36e minuut Stan de Laat van Avesteyn (twee keer geel).