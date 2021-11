Essche Boys langs Elshout door Laansma

Vierde klasse G

SC Elshout - Essche Boys 0-1 (0-1). 31. Pim Laansma 0-1.

Essche Boys-middenvelder Quint den Ouden was ontzettend blij met de nipte uitzege in Elshout. ,,Deze hadden we nodig, want nu blijven we bij de bovenste ploegen staan. Den Ouden stond na ruim een halfuur meten bekeken pass aan de basis van de winnende treffer van Pim Laansma. Volgens SC Elshout-coach Gilbert de Fijter viel het bij zijn elftal allemaal net niet lekker. ,,De tactiek waar we vaak op trainen kwam ook niet helemaal uit de verf vandaag. Ook missen we nog steeds wat jongens vanwege blessures en stageverplichtingen.” Dankzij de 0-1 zege is Essche Boys over SC Elshout heen gegaan in de ranglijst.

Vierde klasse E

Tuldania – RKDSV 6-2 (2-1). 7. Thijs Hesselmans 1-0, 17. Bram van Gestel 1-1, 19. Thijs Hesselmans 2-1, 65. Rien van de Wouw 3-1, 72. Jop Hesselmans 4-1, 82. Rien van de Wouw 5-1 (penalty), 85. Tijn Janssen 5-2 (penalty), 90. Rien van de Wouw 6-2.

Een zeer doelpuntrijke wedstrijd tussen Tuldania en RKDSV in het inhaalweekend. Liefst acht doelpunten zagen de toeschouwers op Sportpark den Hondsbosch. Zes daarvan waren voor de thuisploeg, dat al snel de score opende. ,,Thijs Hesselmans vond vandaag als eerste het doel,” aldus Tuldania-coach Kees Mollen. Enkele minuten later stond het weer gelijk in de streekderby. Bram van Gestel tekende namens RKDSV voor de gelijkmaker. Twee minuten later was het Thijn Hesselmans die Tuldania wederom op voorsprong schoot: 2-1. ,,Vanaf de eerste minuut gaven wij vanmiddag niet thuis. Mijn ploeg heeft geen moment herkenbaar gespeeld voor mij,” sprak de onthutste trainer van RKDSV, Frans Verbeek.

Twintig minuten na rust lukte het Tuldania om de score verder uit te bouwen. Via Rien van de Wouw werd de derde Esbeekse treffer gemaakt. Mollen: ,,Jop Hesselmans wist er zelfs 4-1 van te maken na 72 minuten.” Acht minuten voor tijd tekende Van der Wouw vanaf de penaltystip voor de 5-1. Tijn Janssen deed twee minuten later hetzelfde namens RKDSV. Ook hij benutte een strafschop: 5-2. Van der Wouw bepaalde in de slotseconde de wedstrijd op 6-2 en completeerde daarmee ook zijn hattrick. Verbeek: ,,We moeten de komende weken hard aan de slag, want dit was niet goed. Mijn ploeg zal beter moeten gaan voetballen.”

Vierde klasse F

Woenselse Boys – VOW 1-2 (0-2) 31. Pim van Riel 0-1, 61. Siep Verwij 0-2, 73. 1-2

,,Op basis van het veldspel hebben wij verdiend gewonnen”, vond VOW-trainer Patrick Sissen. ,,Qua aantal kansen was het wel gelijk opgaand, maar uiteindelijk waren wij effectiever. Ik vond wel dat wij veel rustiger voetbalden dan zij en dat vooral de passes van onze kant goed waren, terwijl onze tegenstand opportunistischer speelde”, geeft Sissen aan. Door de overwinning staat VIW nu stevig in de middenmoot.

Vierde klasse H

Juliana Mill – SCMH 5-0 (0-0)

SCMH kende een niet al te beste middag tegen Juliana Mill en verloor met ruime cijfers. ,,Ja, dit was niet best”, gaf SCMH-trainer Stan Vos aan. ,,In de eerste helft hadden we veel balbezit, maar konden niet echt kansen creëren. Je gaat met 0-0 de rust in, maar in de tweede helft vielen de doelpunten gewoon te snel achter elkaar.” De nederlaag was extra pijnlijk voor de spelers van SCMH, omdat zij er op gebrand waren om Juliana Mill-trainer Tom van Dalen pijn te doen. Van Dalen was vorig seizoen nog trainer van SCMH en ging onverwachts weg.