Essche Boys moet afscheid gaan nemen van Leon van Wanrooij

Na twintig jaar als trainer op de Brabantse velden stopt Essche Boys trainer Leon van Wanrooij als hoofdtrainer. ,,Het is mooi geweest. Ik wil graag meer tijd met mijn vrouw doorbrengen”, verklaart de trainer. ,,Ik wil graag ergens op donderdag een tweede elftal trainen. Het lijkt me namelijk nog wel leuk om op het veld te staan.”

Nulandia moest heel diep gaan om MEC van drie punten af te houden. ,,Na 88 minuten stonden we nog met 0-1 achter. Ik was daarom al blij met het doelpunt van de Tom van de Ven. Toch had ik het gevoel dat er nog meer inzat. Het winnende doelpunt van Teun van de Donk diep in de blessuretijd was dik verdiend.”

Boxtel en Wilhelmina hielden elkaar in evenwicht. Daar is vooral Boxel blij mee. ,,Ik denk dat we 25 procent balbezit hadden, dat geeft de verhoudingen wel aan. Ik ben heel tevreden met een punt”, aldus trainer Frank van Oers. Zijn collega van Wilhelmina baalt. ,,We waren wederom dominant en speelden goed. Het is sonde dat we de kansen niet afmaken”, verklaart Coen van Overbeek.