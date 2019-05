Essche Boys plaatst zich voor nacompetitie na winst op FC Drunen: ‘Volgende week vieren we grootst feest’

FC Drunen – Essche Boys 0-3 (0-2) 12. Robin van Beek 0-1, 24. Pim Laansma 0-2, 78. Robin van Beek 0-3

Moment van de wedstrijd: Niet voor de eerste keer dit seizoen gingen individuele fouten vooraf aan de tegendoelpunten van FC Drunen.

,,De 3-0 van Robin van Beek voelde als een verlossing. Na het doelpunt kon ik rustig zitten en wist ik dat de drie punten voor ons waren”, aldus Essche Boys coach Leon van Wanrooij

Bijzonderheid van de wedstrijd: Na de zege was het groot feest bij Essche Boys, door de overwinning heeft het team zich geplaatst voor de nacompetitie, een mooi moment voor Leon van Wanrooij en zijn selectie. ,, Ik had niet verwacht dat dit in mijn eerste seizoen hier al ging gebeuren. Voor de spelers is dit allemaal nieuw want die maken dit voor het eerst mee. We hebben nu een klein feestje, maar volgende week bij de laatste thuiswedstrijd gaan we het veel uitbundiger vieren.”

,,We kregen twee enorme kansen 1-2 en 2-2, maar de jongens waren weer eens veel te zelfzuchtig. Daar word ik moe van”, zegt FC Drunen-trainer Ali Albayrak.

Gloria UC – Riel 0-6 (0-2). 35. Jesse van de Corput 0-1, 37. Lars Bokma 0-2, 47. Bram Rutten 0-3, 60. Patrick Bastiaansen 0-4, 70. Rick van Berkel 0-5, 80. Lars Bokma 0-6.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Riel heeft door de zege op Gloria UC volgende week aan een gelijkspel genoeg om kampioen te worden.

Moment van de wedstrijd: De fase in de eerste helft waarin Riel in drie minuten tijd tweemaal scoort. Daarin lag de hoofdrol voor Jesse van de Corput die de 0-1 scoorde en de aangever was bij de 0-2.

OVV’67 – Tuldania 2-7 (0-1). 35. Rien van de Wouw 0-1, 50. Pieter Abrahams 0-2, 55. 1-2, 60. Job Hesselmans 1-3, 67. Job Hesselmans 1-4, 75. 2-4. 78. Rien van de Wouw 2-5. 80. Pieter Abrahams 2-6, 87. Job Hesselmans 2-7.

Bijzonderheid van de wedstrijd: In de strijd om de nacompetitie was het zaak veelvuldig te scoren om het verschil in doelsaldo met Ollandia te verkleinen. Na een moeizame eerste helft lukten dat grotendeels.

Moment van de wedstrijd: De 0-2 van Pieter Abrahams, waarmee de aanzet werd gegeven tot het realiseren van een ruime zege.

SVSOS – EDN’56 2-4 (2-2). 7. Luuk van Doormaal 0-1, 10. Ruud van Dijck 1-1, 41. Sander van Dijck 1-2, 44. Thijs van Oirschot 2-2, 80. Hein de Bresser 2-3, 89. Hein de Bresser 2-4.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Er stond niet meer op het spel, behalve dat het een derby was. Dat bleek ook uit het spel, niet goed maar wel veel strijd en passie.

Moment van de wedstrijd: B-junior Hein de Bresser, ingevallen in de tweede helft, was met twee doelpunten in de slotfase de grote matchwinnaar.

LSV – Irene 2-2 (1-0) 17. Vladimir Kilie 1-0, 55. Thijs Verhagen 2-0, 61. Lecek Cielinski 2-1, 67. Maksim Piaczki 2-2

Moment van de wedstrijd: LSV leider Mark van der Struijk zag dat LSV vergat de wedstrijd op slot te gooien. ,,Na een uur spelen krijgt Arjen van Helvoirt de kans op de 3-0, maar hij wilde het te mooi doen. Uit de tegenaanval scoort Irene direct de 2-1.”