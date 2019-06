Essche Boys promoveert in finalewedstrijd tegen OSC'45, dat onzekere tijd tegemoet gaat

Nacompetitie vierde klasseEssche Boys verrichte op Tweede Pinksterdag een kunststukje, want één jaar na de degradatie naar de vijfde klasse keerde de club meteen weer terug naar de vierde klasse. De wedstrijd tussen OSC'45 en Essche Boys eindigde in 1-3.

Het was Lars van Wanrooij die Essche Boys in de 63ste minuut in extase bracht. De jeugdige speler bracht de blauw-witten op voorsprong met een fraaie kopbal. Toch kwam OSC twee minuten later al op gelijke hoogte via Wesley Hamminga. De Bosschenaren wilde koste wat het kost niet degraderen en lieten dat op het veld van Avanti'31 uit Schijndel dan ook zien.

Twee minuten voor tijd kwam de ploeg uit Esch alsnog op voorsprong en daarmee was promotie binnen handbereik. Robin van Beek zorgde voor de 1-2, waarna Luuk Wolfs het karwei afmaakte: 1-3.

Voor OSC'45 zou normaal gesproken degradatie op het menu staan, maar dat is nog niet zeker. De best verliezende finalisten van de nacompetitie om een plek in de vierde klasse spelen volgend seizoen namelijk ook op de niveau. De KNVB maakt later bekend wie die finalisten zijn en hoeveel plekken er vrijkomen.