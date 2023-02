Even geen carnaval bij Kozakken Boys na verlies tegen FC Lisse; ‘Het ontbrak aan de echte spirit’

derde divisie zondag ‘Bommetje’ ontploft bij OSS'20, dat daardoor een kansloze nederlaag lijdt

OSS'20 verloor zondag kansloos met 0-4 van DEM. ,,We hoeven het niet over het voetbal te hebben", zei trainer Roy de Haan na afloop. ,,De geest is even uit de fles bij dit team.”