EVVC blijft tweedeklasser, Volkel krijgt nog een kans tegen SVN

Nacompetitie derde klasse DVG promoveert naar derde klasse, Gudok van Hans Staps faalt alwéér op het moment suprême

17:11 DVG keert na een jaar alweer terug in de derde klasse. De ploeg uit Liempde was op het veld van Helvoirt met 1-3 te sterk voor Gudok in de finale van de nacompetitie. Gudok promoveert niet, en dat is pijnlijk voor de ploeg uit de Reeshof. Want zoals zo vaak haalde de ploeg wel de finale, maar wist het niet te promoveren.