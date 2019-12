EVVC heeft zijn eigen Zlatan: ‘Erin kleunen en oorlog maken. Heerlijk’

Er verschijnt een brede lach op zijn gezicht, wanneer Bart Haerkens het over ‘zijn’ Vinkel mag hebben. 27 jaar geleden zag hij het levenslicht in het Vinkelse, waar hij vandaag de dag nog steeds woont. ,,Voorlopig nog bij mijn ouders, maar de wens is om in de toekomst een eigen huis te hebben”, laat Haerkens enthousiast weten.