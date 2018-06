Ex-Willem II'er Frank van der Struijk naar Real Lunet

Eind mei speelde Real Lunet op eigen veld de met 3-1 gewonnen kampioenswedstrijd tegen ODC. Na dat duel bleef Frank van der Struijk met enkele ploeggenoten even hangen in Vught en dronk hij onder andere een biertje met Real Lunet-verzorger Chris van der Veeken. ,,Chris kende ik nog vanuit mijn tijd bij Jong Oranje, waar hij ook de verzorger was. Zodoende kletsten we wat bij en werd mij op een gegeven moment de vraag gesteld wat mijn plannen voor komend seizoen waren", vertelt Van der Struijk. Kort daarna volgden er een aantal positieve gesprekken met Real Lunet-coach Glenn Simon. ,,Hij sprak direct zijn vertrouwen uit en wilde me er graag bij hebben", aldus de Boxtelnaar.

Lees ook Real Lunet promoveert naar tweede klasse na titel in 3C Lees meer

Hart van de defensie

Van der Struijk zal bij Real Lunet het hart van de defensie gaan vormen met een andere oud-prof; Justin Tahapary. ,,Daar kijk ik enorm naar uit. We hebben straks voor tweede klasse begrippen een heel aardig team", weet Van der Struijk alvast. Toch was het niet makkelijk voor hem om ODC na de zomer voor een andere club te verruilen: ,,Ik ken vrijwel alle jongens daar en mijn broertje Dirk voetbalt er. Desondanks merkte ik dat ik nog wel toe was aan een stapje hogerop. Een andere bijkomstigheid is dat ik het voetballen bij Real Lunet goed kan combineren met het runnen van mijn eigen bedrijf."

Real Lunet-coach Glenn Simon is in zijn nopjes met zijn nieuwe aanwinst. ,,Met Frank halen we een brok aan ervaring in huis. Daarnaast kan hij samen met de andere geroutineerde spelers het elftal op sleeptouw nemen. Frank is iemand die een wedstrijd kan lezen en door zijn manier van coachen andere spelers beter kan maken."