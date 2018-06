Exotische namen maken overstap naar Avanti

Verder sluit de Argentijnse doelman Nestor Facundo Coppa komend seizoen aan bij het eerste elftal de derdeklasser. ,,Nestor werkt samen met een aantal andere spelers van Avanti bij hetzelfde bedrijf en is zodoende bij ons komen voetballen", vertelt Avanti-coach Henry van Wanrooy, die in zijn nopjes is met de nieuwe aanwinsten. ,,Ook komt Alejandro Navarro Keeris over van buurman Schijndel. De verwachting is dat hij pas rond november weer helemaal hersteld is van een kruisbandblessure, maar als die jongen straks weer helemaal fit is dan is hij een absolute meerwaarde voor Avanti", verzekert Van Wanrooij. Navarro Keeris is een linksback met Spaanse roots, die eerder in de jeugd van FC Den Bosch speelde.